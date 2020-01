¡Escándalo! Selena Gomez y Hailey Bieber COINCIDIERON en un restaurante

Selena Gomez vuelve a estar en el ojo del huracán, ya que ha sobresalido que tuvo un inesperado encuentro en un restaurante en West Hollywood, con la modelo Hailey Bieber, despertando el furor entre los fans de ambas.

Tal parece que el pasado fin de semana, Selena Gomez organizó una exclusiva cena para celebrar el lanzamiento de su último álbum, Rare, por lo que la cantante visitó un restaurante donde también se encontraba alguien conocido, pero quizás nada grato para la cantante.

El incómodo encuentro de Selena Gomez y Hailey Bieber

¡Escándalo! Selena Gomez y Hailey Bieber COINCIDIERON en un restaurante

Resulta que Hailey Bieber, quien no hace mucho defendió a Justin Bieber de las críticas, se encontraba en el mismo hotel disfrutando de la noche en compañía de su amiga Madison Beer, por lo que rápidamente la coincidencia inmediatamente despertó la curiosidad de los paparazzis que se acercaron al lugar para captar el momento,

Pero en realidad fueron los fanáticos de Selena quienes no tardaron en atacar a Baldwin, asegurando que se había aparecido en el mismo restaurante a propósito para arruinar la celebración de la exestrella de Disney.

¡Escándalo! Selena Gomez y Hailey Bieber COINCIDIERON en un restaurante

"Todos esos rumores son realmente locos. Acabo de cenar con mi amiga Hailey, a la que conozco desde hace 10 años y eso es todo. ¿Cómo puede eso ser un crimen?", escribió Beer en su cuenta de Instagram después de recibir cientos de comentarios negativos y varios emojis de serpientes en sus últimas fotografías.

"Amo a Selena. Siempre lo he hecho. Nunca, ni en un millón de años trataría de hacerle daño. Esto es simplemente ruin e innecesario. No pasó nada, fue una simple coincidencia y estoy recibiendo mucho bullying por nada", agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Selena Gomez luce más nostálgica en el estreno del nuevo video de “Lose You To Love Me”

Las reacciones de los fans

Las reacciones e insultos de los usuarios de la red social fueron tantos que Selena tuvo que salir en defensa de Hailey y Madison para tratar de tranquilizar la situación: "Es asqueroso leer todo esto. No fue intencionado en absoluto. Estoy muy decepcionada con que alguien pueda hablarle así a otra persona. Conozco a Madison desde que era un bebé y la he seguido viendo hasta convertirse en la mujer que es hoy en día. No hay ningún problema", escribió Gomez en la cuenta Madison.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana