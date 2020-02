¡Escándalo! Sebastián Yatra se BESUQUEÓ y no fue con Tini Stoessel

Uno de los romances que más han causado furor en las redes sociales ha sido el de los cantantes Sebastián Yatra y Tini Stoessel, pues actualmente la feliz pareja derrocha amor en Instagram, incluso han compartido el escenario y colaborado en el tema "Oye".

No queda ninguna duda de que la historia de amor de estos famosos, surgió de una manera inesperada, por lo cual han sido considerados como la pareja del año para una famosa campaña.

En cuanto a Sebastián Yatra bien se sabe que se ha ganado el corazón de sus fans, logrando popularidad en la industria de la música, mientras que la cantante argentina Tini Stoessel a su corta de edad de 22 años, sigue sorprendiendo con sus nuevas canciones.

El beso de Sebastián Yatra

Tal parece que a tan solo unas horas de que el cantante Sebastián Yatra lance su nuevo tema junto a Alejandro Rauw y a Manuel Turizo, una nueva polémica le está inundando las redes sociales.

Hay que recordar que el pasado domingo, el cantante desafió a sus seguidores a juntar más de 100 mil comentarios para dar un adelanto del coro completo de #TBT y lo consiguió, por lo que al día siguiente subió un divertido video junto a su staff con lo prometido y sus fans estallaron de la emoción.

Pero ahora, Sebastián Yatra publicó una foto donde lo podemos ver besando a alguien que no es su novia, Tini Stoessel, pues en la instantánea lo podemos ver recostado en un lujoso auto deportivo mientras sostiene un pequeño can y lo besa “El carro no es mío y el perro tampoco L” fueron las palabras que acompañaron la publicación.

Cabe mencionar que a pesar de la tristeza de Sabestían Yatra por no poseer las cosas que ostentaba, sus fans se derritieron de ternura por causa del perrito y en tan sólo unos minutos acumuló más de 115 mil “likes” y más de 1500 comentarios, los que aclararon que él era de Tini.

