¡Escándalo! Revelan el VERDADERO padre del hijo de Sherlyn (FOTOS)

¡Escándalo! Revelan el VERDADERO padre del hijo de Sherlyn ¡No fue in vitro!

Sherlyn González en las últimas semanas ha estado presumiendo de su reciente embarazo, pero ha estado en medio de grandes polémicas por la forma en la que eligió iniciar su proceso para poder procrear a un bebé.

Ante las constantes críticas con la que lo sorprendieron los distintos medios de comunicación, hace poco Sherlyn González habló sobre las constantes críticas que le han hecho sobre su embarazo con inseminación artificial, durante la entrevista en el programa ‘Hoy’ de Televisa dejó en claro lo que quiere para su bebé.

Sherlyn aclaró las críticas de su embarazo

Para terminar con los dimes y diretes en los medios de comunicación en cuento a su embarazo, Sherlyn González respondió en Televisa sobre las críticas de su embarazo, en donde aseguró que su primer hijo es producto de una fecundación in vitro, pero tras ello salió a la luz el rumor de que la cantante quedó embarazada en una relación fugaz.

Desde que Sherlyn sorprendió al mundo del espectáculo al revelar que estaba esperando a su primer hijo y aunque mucho esperaban expectativos para saber el nombre del padre, la actriz afirmó que el embarazo es producto de una fecundación in vitro, pero no se esperaba que pronto se daría a conocer la identidad del posible padre.

Ahora resulta que una de sus amigas aseguró que esto no es verdad y que Sherlyn en realidad resultó embarazada por relaciones sexuales, esta información se ha dado c conocer mediante una entrevista con la revista TVNotas, donde la informante detalló que el padre del bebé de Sherlyn es el empresario turístico, Roberto de la Peña, con quien tuvo una relación.

Revelan quién podría ser el posible padre del hijo que espera Sherlyn pic.twitter.com/4Ua4vE5Sr8 — Mister137 (@ElMister137) December 10, 2019

Hay que destacar que la persona informante considera que la también cantante viajó a Nueva York para guardar las apariencias y así ocultar que su bebé es producto de un romance fugaz, además aclaró que tenía encuentros con otro hombre y con su ex, José Luis Roma.

Por último, la informante dio a conocer que no sólo salía con Roberto, sino que al mismo tiempo con Miguel Ángel, un empresario y político de la Ciudad de México, que es casado, pero no te puedo dar el nombre completo porque si no sabrían quién lo habría dicho.

