¡Escándalo! Peña Nieto presuntamente tuvo una relación con una persona transexual

Enrique Peña Nieto, después de haber acabado su sexenio como presidente de México, se convirtió en una de las personas que más polémica ha causado en el mundo del espectáculo, primero por su divorcio con Angélica Rivera, y su relación con la modelo Tania Ruiz. Ahora Enrique Peña Nieto vuelve a protagonizar un escándalo, después de que se rumorara que estuvo con una persona transexual.

En un video publicado en YouTube, ese reveló que Enrique Peña Nieto tiene una relación íntima con Agustín, un hombre Transexual. Fue a través del programa “Chisme no Like" que de reveló esta noticia.

El conductor Javier Ceriani entrevistó a la supuesta pareja íntima de Enrique Peña Nieto, la cual de acuerdo con lo relatado, este encuentro ocurrió hace más de 15 años, cuando fue nominado a candidato para Diputado Local en 2003 y 2004.

Enrique Peña Nieto habría sido muy discreto, pues, aunque Agustín estaba presente en algunas reuniones políticas, el ex presidente no le hablaba. "Enrique Peña Nieto incluso tenía a Agustín sentado en el estrado, pero obvio no podía hablarle, ya después se iba y tenían sexo en los escritorios de gobernación", relata el conductor.

La relación de Agustín con Peña Nieto

De acuerdo con el video anteriormente mencionado, Enrique Peña Nieto y Agustín se conocieron cuando el político estaba atendiendo el DIF y le correspondía el programa de desayunos escolares, Agustín ejercía el cargo de director en una escuela, por lo que llegaron a coincidir, y fue ahí cuando decidieron iniciar una relación íntima.

Aunque Enrique Peña Nieto no ha confirmado ni descartado nada al respecto, no sería la primera vez que se le rumora algo de este estilo al ex presidente, pues de hecho, hace unas semanas se rumoró que tenía VIH, pero su novia Tania Ruiz desmintió el hecho.

