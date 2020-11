¡Escándalo! Michelle Rubalcava revela QUIÉN fue el causante de su despido

Michelle Rubalcava revela QUIÉN fue el causante de su despido

El conductor Michelle Rubalcava aseguró que Gustavo Adolfo Infante “pidió su cabeza” en Imagen Televisión, por lo que fue despedido.

Luego de dos meses de su despido del programa De Primera Mano, el conductor Michelle Rubalcava decidió romper el silencio y dar a conocer que fue Gustavo Adolfo Infante, el causante de que él fuera corrido de Imagen Televisión.

Michelle Rubalcava rompió el silencio

A través de su canal de Youtube, el ahora conductor de Aquí Contigo, reveló cómo sucedió su despido en septiembre de este 2020.

“Yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo el que fue a pedir mi cabeza para que me corrieran..."

¿Gustavo Adolfo Infante es culpable?

"Que había hecho presión y la verdad es que no tengo tapujo en decirlo. La realidad es que no, era muy notable que no había una relación tan grata entre nosotros dos”, reveló el famoso.

Michelle comentó que él no reveló antes las causas de su despido porque las “cosas estaban muy calientes en ese momento”, y decidió callar por respeto.

“No salí peleado de allí (Imagen Televisión), les tengo mucho agradecimiento a los ejecutivos”.

Confesó en el video que su relación con Gustavo Adolfo Infante no era buena, en cambio con Mónica Nogue había un trato de cordialidad. “La verdad es que con Mónica tengo una relación muy buena, fue una gran compañera, la sigo considerando una amiga”, dijo.

“Estoy muy contento de haberme salido o que me hayan sacado, como lo quieran ver, estoy feliz de no estar ahí, era un programa en el que yo no estaba cómodo, en el que ustedes vieron muchas veces las faltas de respeto que había hacia mi persona, en donde había también una tensión en el ambiente, en donde por ser yo, o más bien por no ser un lambiscón con el titular”, aseguró.

