¡Escándalo! Kimetsu no Yaiba REGAÑA a políticos por ROBAR su imagen

A estas alturas se sabe muy bien que Kimetsu no Yaiba es una de las franquicias más grandes de Japón en este momento y su popularidad no conoce límites. Ya sean jóvenes o mayores, personas de todas las edades en el extranjero acuden en masa a la fantástica serie.

Por supuesto, esto significa que hay muchas personas que se apresuran a capitalizar ese éxito del anime, y algunos de esos oportunistas serán una sorpresa. Después de todo, los políticos de Japón se están subiendo al tren y el equipo detrás de Demon Slayer quiere que se detengan.

La Verdad Noticias te revela que todo el calvario salió a la luz recientemente, cuando Japón entró en su temporada electoral. En este momento se están llevando a cabo una gran cantidad de elecciones en toda la ciudad, por lo que las campañas políticas son abundantes.

Kimetsu no Yaiba no sigue a ningún político

Resulta que algunos políticos sintieron que era hora de usar el éxito de Kimetsu no Yaiba como una forma de atraer a los votantes, pero los fanáticos sienten todo “menos aprecio” por lo que están haciendo con el famoso anime de Koyoharu Gotouge.

Hay pocos ejemplos dignos de mención del problema. Por un lado, Makoto Oniki es uno de los políticos de más alto perfil bajo fuego aquí. El hombre es actualmente parte de la Cámara de Representantes con el partido gobernante de Japón.

Oniki busca la reelección este período, pero su letrero político presenta un logotipo familiar. Así es, utiliza un logotipo personalizado de Demon Slayer que promueve a Oniki entre los constituyentes, y se volvió viral en Japón.

Kimetsu no Yaiba aclara la situación

De hecho, la editorial japonesa Shueisha tuvo que emitir una declaración sobre el tema y enfatizaron que no tenían afiliación con la campaña de Oniki. Otra campaña política con sede en la ciudad de Amagasaki, también tomó prestados elementos de diseño de Tanjiro Kamado.

“Los carteles de algunos políticos usan la imagen de Kimetsu no Yaiba, pero Shueisha Co., Ltd. y el departamento editorial de Weekly Shonen Jump no están involucrados en ninguno de ellos”, se lee en la publicación de Twitter.

Hirofumi Yoshimura, el gobernador de Osaka, aparece en el cartel con el consejero Keisuke Mitsumoto. La pareja está haciendo campaña juntos para aumentar las probabilidades de que Mitsumoto gane la reelección. Como puedes ver arriba, la campaña se basa en gran medida en Kimetsu no Yaiba.

No solo presenta el patrón verde y negro del haori de Tanjiro, sino que también toma prestado el eslogan de Rengoku. Como puedes imaginar, los fanáticos no están demasiado impresionados con este encubrimiento de plagio, pero todo está por encima de la mesa desde un punto de vista legal.

Después de todo, la ley japonesa tiene más margen de maniobra cuando se trata de diseños y lemas comunes. Shueisha tiene pocos motivos para obligar a los políticos a retirar sus carteles desde el punto de vista de los derechos de autor. Oniki ya acordó eliminar sus carteles, pero aún no hay noticias sobre los otros delincuentes de Kimetsu no Yaiba.

