¡Escándalo! Jonathan Islas FILTRA mensajes de WhatsApp con Fabiola Campomanes

Finalmente el romance entre ambos famosos os llevó hastas el límite, pues Fabiola Campomanes y Jonathan Islas habrían tenido otra ‘pelea” en la que la actriz supuestamente había agredido a otros de sus pasados novios, por lo que Islas no estaba dispuesto a mantenerse callado.

Claramente fue Jonathan quien filtró los mensajes a la prensa, pues decidió no seguir con la misma situación, al parecer los mensajes que mantenía con su expareja le llevaron a tener que tomar medidas contra ella, pues para él, Fabiola Campomanes había llegado demasiado lejos con sus ataques.

Lo más grave de la noticia que reveló el también actor, fue que incluso declaró que Fabiola consumía sustancias ilícitas junto con el hecho de que había intentado sobornarlo con una fuerte suma de dinero para que no hablara más del asunto, debido a ello fue que Islas finalmente filtró su conversación de WhatsApp.

“Muy fácil juzgar cuando una adicta me baja la moral y me hizo sentir mal. Amigos hombres, no se dejen, valemos mucho, no porque sean más famosas o exitosas dejen su moral abajo”, lo anterior con la noticia de que Fabiola le había dejado un golpe en el la boca a Islas y el actor se desquitó en redes sociales.

Parte de lo que se ve en el video muestra a Fabiola decirla al actor que entrara en razón, aceptara el dinero e incluso la denunciara con las autoridades, pero que por nada del mundo este fuese a dejar que su hija lo viera. Ante esto el actor, enojado le aseguró que la policía estaba en camino y que su hija ya había visto todo.

Tal parece ser que esta no es la primera vez que Fabiola agrede a una de sus ex parejas, pueden otra ocasión se reveló que a sus entonces novio ‘Roly’, lo había sacado de su casa lanzándole la maleta desde su habitación, por lo que un cristal de la ventana se rompió.

Una de las razones por las que el actor Jonathan Islas se mostró al público, fue porque busca demostrar que la violencia también la practican las mujeres con los hombres y no solo los hombres con las mujeres como muchos anuncian. Sin embargo, Fabiola continúa sin dar ninguna explicación al público.

