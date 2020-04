¡Escándalo! Filtran supuesto PACK de un famoso actor de Élite

Un famoso actor de la serie española Élite se ha convertido en tendencia de las redes sociales durante los últimos días después de darse a conocer que se le había filtrado una supuesta fotografía íntima, en la cual presume su miembro viril ante la cámara para después enviarsela a alguien.

Estamos hablando de Arón Piper, quien a sus 23 años de edad ha logrado posicionarse como uno de los actores españoles más famosos en todo el mundo y esto se ha debido a su talentosa participación en la serie Élite donde interpreta a Ander, un joven estudiante que debe enfrentar a su familia para que acepten su homosexualidad.

Su papel es complementado con la excelente actuación del actor Omar Ayuso, quien interpreta a su pareja dentro de la exitosa serie de Netflix e incluso se sabe que estos dos jóvenes famosos se han convertido en los personajes más queridos y aclamados de la comunidad LGBT+.

Supuesto "pack" de Arón Piper circula en Internet

Arón Piper, quien se ha caracterizado por ser una celebridad bastante reservada en las redes sociales, se vio envuelto en un nuevo escándalo en estos últimos días tras darse a conocer que él era el protagonista de una supuesta foto íntima, la cual estaba causando gran furor entre los fanáticos de la serie.

Como te comentamos al principio la imagen mostraba al famoso actor español presumiendo su miembro viril ante la cámara mientras se encontraba sentado en un sillón de su casa, dado a que la fotografía es muy explícita no podemos publicarla en nuestro portal pero si deseas verla sin censura solo deberás dar click aquí.

El supuesto pack de Aron Piper en realidad es este wey, ahora dejen de poner esa pija por toda la tl ����‍♀️ pic.twitter.com/c3AioxqobB — Mari ���� / AU�� (@camilawcim) April 25, 2020

Arón Piper no ha dado declaración al respecto de esta fotografía, pero no fue necesario ya que usuarios de las redes sociales se percataron que los tatuajes que aparecen en los brazos de la imagen no corresponden a los del actor español pero sí al de un joven que es muy popular en Twitter por compartir este tipo de contenido.

