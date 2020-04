¡Escándalo! Filtran audio de pelea entre Ninel Conde y Giovanni Medina

Desde hace varios días Ninel Conde ha estado protagonizando uno de los peores escándalos de la farándula mexicana al iniciar una pelea legal en contra de su ex pareja Giovanni Medina, a quien acusa de prohibirle tener contacto con su pequeño hijo Emmanuel.

Esta discusión se ha intensificado con las diferentes declaraciones compartidas tanto por la cantante como por su ex pareja, quien incluso desmintió la versión de Ninel Conde haciendo público un video en el que se ve a la actriz junto a su hijo en fechas recientes.

A pesar de esta prueba por parte de Giovanni Medina, la cantante continuó su pelea por recuperar a su hijo declarando que su ex pareja únicamente le había permitido ver en tres ocasiones al pequeño Emmanuel en el lapso de dos meses.

Ninel Conde asegura que Giovanni Medina es un mentiroso

Asimismo la actriz ha declarado que su ex pareja únicamente se ha encargado de desvirtuarla diciendo que ella podría ser portadora de Covid-19, razón por la cual no quería que su hijo tuviera contacto con ella.

Un problema que aparentemente inició cuando Ninel Conde decidió separarse oficialmente del padre de su hijo, una decisión que aparentemente no fue bien recibida por parte de Giovanni quien intenta quedarse con la custodia de Emmanuel como venganza a la actriz.

¡Filtran polémico audio!

Ahora este escándalo vuelve a estallar después de que se filtrara un audio en donde la pareja discute a base de insultos y provocaciones la custodia del menor. Y donde se escucha a Ninel Conde decir “De aquí a que el niño pueda decidir va a estar conmigo”, a lo que Giovanni responde “no eso no es cierto, ¿por qué me haces pelear?, ¿por qué me provocas?”.

Más adelante se escucha que la actriz le pide a su ex pareja que arreglen este asunto con un abogado de por medio, reprochándome también que no es justo que intente vengarse de ella por no querer continuar con su relación.