¡Escándalo! Ex esposa de Johnny Depp le exige exámenes de salud mental

Amber Heard famosa actriz que interpretó a Mera, una espectacular hechicera y novia de Aquaman por Jason Momoa, ha comenzado a presentar más acusaciones legales en contra de su ex marido, en esta ocasión presenta que Johnny Depp padece de problemas mentales y quiere comprobarlo.

La pareja de famosos se habría casado en el 2015 para posteriormente separarse en el 2017, el éxito en ambos actores ha crecido exponencialmente pero no fue el amor, ya que desde un principio ambos se acusaron de haberse violentado, por una parte Amber Heard presentó cargos de abuso doméstico por parte de Depp.

Por el otro lado, el famoso actor que en más de una ocasión encarnó al personaje de Jack Sparrow en “Piratas del Caribe”, acusó de vuelta a su ex esposa de haberlo maltratado durante el matrimonio y no al revés como presentó Amber, lo cierto es que ninguno parece llegar a un acuerdo, por lo que ahora fue la ex esposa que decidió continuar con las acusaciones en contra de Depp.

El acto legal surgió debido a que los abogados de Amber tuvieron el acceso a los registros de salud mental del actor, viendo todo el historial en donde este abusó de las drogas y cuestionaban su actual estado mental, insinuando que incluso padece de delirios en contra de personas que le rodean.

Por otra parte esta noticia ha llegado a molestar a los fans de DC, pues están dispuestos a firmar una petición para quitar a Amber Heard dentro de la película de Aquaman, asegurando que es Depp quien sufrió de un abuso durante su relación.

No cabe duda que la problemática continuará, a menos que entre ellos logren llegar a un acuerdo, lo triste es que en ambas partes se les acusa de violencia verbal y física, pero tanto Johnny Depp como Amber Heard niegan ser los responsables.

