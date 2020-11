¡Escándalo! Dueño de TV Azteca expone a sus empleados al COVID-19

¡Escándalo! Dueño de TV Azteca es acusado de exponer a sus empleados al COVID-19

Para el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, primero esta el negocio y después todo lo demás; y para prueba de ello se ha dado a conocer que el empresario ya dio la orden de que todos sus empleados regresen a trabajar de manera normal a la televisora del Ajusco, sin importar que esto signifique poner en riesgo a toda su plantilla laboral.

Según información del canal de Youtube Chacaleo, Ricardo Salinas Pliego está preocupado porque TV Azteca van en picada y las calificadoras financieras ya catalogan a sus empresas como alto riesgo para invertir en ellas; es por ello que el empresario hizo un llamado a la población a retomar sus actividades, esto a pesar de la contingencia continúa.

Pero eso no es todo, pues se dio a conocer que durante una reunión con ejecutivos del Grupo Salinas Pliego, el empresario mencionó que el coronavirus no es de alta letalidad, razón por la cual pidió a sus empleados no tener miedo de reanudar sus actividades laborales.

Aseguran que Ricardo Salinas Pliego no le toma importancia a la actual pandemia.

Dueño de TV Azteca protagoniza fuerte escándalo

TV Azteca, una de las televisoras más importantes de México, sorprendió al público televidente al mostrar que su elenco de celebridades continuaban trabajando en plena pandemia, algo que fue duramente criticado por los cibernautas, pero a Ricardo Salinas Pliego pareció no importarle.

Pati Chapoy y Pedro Sola fueron los primeros en acatar las órdenes de Ricardo Salinas Pliego.

Los primeros en acatar las órdenes del empresario fueron Pati Chapoy y Pedro Sola, quienes por su avanzada edad realizaban el programa Ventaneando desde sus respectivas casas, pero ahora acuden al set de grabaciones junto a sus demás compañeros, aunque esto no sea de su agrado.

Algo similar ocurrió con los integrantes de Venga La Alegría, pues la mayoría de ellos se ha dado a conocer que han sido infectados de coronavirus. Ahora, y tras el escándalo de un rebrote en sus instalaciones, el dueño de la televisora del Ajusco ha querido presumir las medidas sanitarias que existen dentro de sus instalaciones.

¿Consideras que Ricardo Salinas Pliego debió ser más empatico con su plantilla laboral de TV Azteca? ¿Qué opinas acerca de sus decisiones? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

