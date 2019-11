¡Escándalo! Director de “El Pianista” es acusado por una actriz de haberla violado

Valentine Monnier es una actriz francesa que sacó a la luz un terrible caso de violación por parte del director Roman Polanski, quien la habría violado brutalmente en 1975, por lo que la actriz habría temido por su vida durante todos estos años y fue ahora el momento en que finalmente dió a conocer lo ocurrido en su pasado.

Polanski quien está por estrenar su nueva película “El oficial y el espía” este 13 de noviembre de 2019 fue acusado por Monnier pero anteriormente había huido de los Estados Unidos por haberse declarado culpable de estupro, manteniendo relaciones sexuales con una menor de 13 años de edad en 1977, dando como consecuencia sea buscado por EUA.

Que otra víctima aparezca más de cuarenta años después de haber cometido el crimen, es una señal de alerta para el director, ya que Valentine Monnier mencionó el lugar donde Polanski cometió el crimen, siendo una casa de esquí, sin embargo, el acusado negó totalmente lo ocurrido con su abogado.

La actriz francesa tiene actualmente 62 años de edad, según el medio Tribuna la actriz compartió fuertes declaraciones, “En 1975 fui violada por Roman Polanski. No tenía relación con él, ni personal, ni profesional y apenas y lo conocía. Sucedió con extrema violencia, después de que regresaramos de esquiar a su casa en Gstaad, Suiza", aseguró Monnier.

“Él me golpeó, me agredió hasta que me rendí, y después me violo y me hizo pasar por toda clase de vicisitudes. Yo acababa de cumplir 18 años", declaró la actriz, al igual que el detalle de temer por su vida, pues Polanski pudo haber querido mantener su crimen en secreto.

De lo anterior Monnier compartió que no había hablado durante 44 años porque fue ahora el momento en que todo había ido demasiado lejos por parte del director, ya que en su nueva película estaba narrando lo que le ocurrió en los Estados Unidos con una menor de edad, así que sintió que debía contar su caso.

Lamentablemente la ley en Francia protege al director ya que han pasado más de 20 años desde que se cometió el crimen y el agresor no puede ser llevado a juicio.

