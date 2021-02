¡Escándalo! Comediante de Televisa vive en DEPRESIÓN por culpa del desempleo

Ricardo Hill, famoso comediante de la empresa Televisa, causó un gran escándalo en las redes sociales al revelar que padece de depresión a causa de la actual pandemia del coronavirus, misma que lo ha dejado sin empleo durante más de un año y lo ha obligado a gastar los ahorros que había reunido a lo largo de su carrera artística.

En entrevista para el programa Ventaneando, Ricardo Hill reveló que lleva desempleado más de un año, motivo por el cual ha sufrido de depresión y de fuertes cuadros de ansiedad, pues había ocasiones en las que no podía dormir por pensar en ganar dinero para subsistir. A raíz de ello, el comediante recurrió al psicólogo y al uso de medicamentos.

“A veces me dan así como que escenas de ansiedad, no sé bien qué hacer, ando de un lado para otro, dando vueltas, se me quita el hambre, la depresión es muy fea, la ansiedad es terrible, el no poder dormir, estar pensando en cosa y media, tarugada y media. Yo creo que es lo peor que me ha pasado en toda mi vida”, reveló en vivo el comediante.

Ricardo Hill, quien por mucho tiempo trabajó en Televisa, reveló ante las cámaras de Ventaneando que jamás había estado desempleado por tanto tiempo; además, aseguró que la actual pandemia del coronavirus ha causado grandes estragos en la sociedad mexicana.

“En 36 años de carrera artística nunca me había pasado que no tuviera chamba y ahora con todo un año casi sin chambear, está muy perro el asunto”, añadió el actor, quien es recordado por imitar a Joaquín López Doriga en los programas de comedia en Televisa.

Ricardo Hill asegura que el suicidio no opción.

Ricardo Hill asegura que, a pesar de la depresión, no ha pensando en el suicidio.

Por último, Ricardo Hill aseguró en Ventaneando que han habido ocasiones en las que ha tenido ideas de no vivir del modo que ahora lo hace, eso sí, especificó que el suicidio no ha sido ni será una opción para él.

“También esos pensamientos de no vivir son muy recurrentes, no de quitarse la vida, sino de no vivir, pues, para qué quitárselos de encima”, finalizó Ricardo Hill.

¿De que manera te ha afectado la pandemia por la COVID-19? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografías: Instagram