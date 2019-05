¡Escándalo! Angelique Boyer habla del supuesto romance entre Irina Baeva y Sebastián Rulli (VIDEO)

La rusa y actriz Irina Baeva, quien vive en México desde 20102, se ha convertido en una de las artistas más polémicas de los últimos tiempos, ya que desde que inicio una relación con Gabriel Soto, ha recibido críticas y ataques a través de las redes sociales.

Sin embargo, eso no es lo que persigue a la actriz en este momento, sino un nuevo rumor en el que Irina Baeva se involucra amorosa y sentimentalmente con el actor Sebastián Rulli, con quien comparte cámaras en la nueva novela de Televisa “El Dragón”

El problema de la supuesta relación no es la pareja, sino que el actor argentino, tiene una también relación con Angelique Boyer desde ya hace varios años, por lo que cuando varios medios la entrevistaron en el aeropuerto de México, la igual actriz de telenovelas, respondió:

“Tengo un poquito de prisa, discúlpenme, me están esperando… Mi amorcito, ¿dónde estás? Me dice ya llegué, ahora sí ya llegó. Ya me voy, ahí está. “Save me” (sálvame) mi amor, “help me” (ayúdame) me preguntan cosas. Ya me voy. Que estén muy bien déjenme abrazar a mi niño”.