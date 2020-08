¡Escándalo! Alfredo Adame revela que Origel SE QUERÍA ECHAR al hijo de Paty Chapoy

¡Escandalo! Alfredo Adame revela que Origel SE QUERÍA ECHAR al hijo de Paty Chapoy

Alfredo Adame ha vuelto a crear polémica al hacer fuertes declaraciones en las que desprestigia a la periodista Pati Chapoy de Tv Azteca y contra el conductor de Televisa Pepillo Origel luego de que en Ventaneando entrevistaran a su hijo Sebastián.

Resulta que Alfredo Adame muy molesto luego de que el mes pasado entrevistaran en Ventaneando a su hijo Sebastián junto a su novio luego de hablar abiertamente de sus preferencias sexuales, el ex conductor del Programa Hoy hizo fuertes declaraciones contra la periodista de TV Azteca y el presentador de Televisa.

Las fuertes declaraciones de Alfredo Adame

Fue en una entrevista con el periodista Jorge Carbajal, que Adame insistió que uno de los hijos de Chapoy, quien actualmente está casado, es homosexual y acusó a la conductora de haberlo presuntamente discriminado y exiliado, además de involucrar al conductor de Hoy Pepillo Origel, así lo detalló.

Origel estaba con Chapoy y se lo quería cenar y de ahí lo desapareció. Lo mandó a vivir a Vallarta desde hace 15 o 20 años (…) Le sé todo y sé por qué lo exiliaron a Vallarta y lo discriminaron y lo hicieron a un lado. Para quitárselo de la vista a alguien.

Por si esto fuera poco Alfredo Adame acusó a la periodista de Tv Azteca de ser una tirana: ¿Tú crees que Chapoy, manejando ese programa, lo autócrata que es y lo tirana que es, no sabía de eso? Entonces la responsable es ella y la reportera.

Alfredo Adame también manifestó que tanto ella como Pepillo Origel son sus "enemigos" desde hace más de 25 años: Pati Chapoy a mí no me puede reclamar nada porque le sé tantas cosas. Hace muchos años, no recuerdo si fue en 'Hoy' o 'Viva la mañana', que dijo una estupidez mía y me causaron un problema terrible. Son mis enemigos el estúpido de Origel y Chapoy desde hace 25 años.

Lo más contundente es que también acusó a la periodista de ser infiel a su esposo, pues dijo esto: ¿Por qué no nos cuenta que estando casada andaba con tal productor musical? Hasta fotos tengo. En un restaurante llamado La Palma donde hubo un evento hace 20 años en la colonia Del Valle. Le sé vida y milagros".

Los ataques del conductor no se quedaron allí, pues acusó al periodista Juan José Origel de haberlo presuntamente acosado cuando empezaba su carrera, además de señalarlo también como el que presuntamente filtró los audios donde él habla mal de la conductora Andrea Legarreta.

Cabe destacar que Alfredo Adame expresó que un día escribirá un libro con todo lo que sabe y hasta el momento ninguno de los dos periodistas se han manifestado antes estas fuertes declaraciones.

¿Crees que Alfredo Adame tiene razón en sus declaraciones? ¿Crees que Pati Chapoy le fue infiel a su esposo? ¿Consideras que Pepillo Origel acosó a Alfredo Adame?