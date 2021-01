¡Escándalo! Aleida Núñez destapa ACOSO SEXUAL que ha sufrido en su trabajo

Aleida Núñez es una actriz mexicana que siempre deleita a sus fans con ardientes poses que han encantado y es que no solo se ha caracterizado por su talento y belleza, sino también por su sensualidad.

Es por eso que recientemente ha confesado que ha vivido desafortunadas situaciones con productores malintencionados, que le han hecho propuestas indecorosas que han marcado su carrera como actriz de televisión.

El acoso que ha sufrido Aleida Núñez

Fue recientemente mediante una entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando, que la guapa cantante detalló que a lo largo de su carrera ha sufrido de acoso sexual por parte de varios productores de televisión, así lo detalló:

Hay que lidiar en esta carrera con propuestas de todo tipo, muchas oportunidades muy importantes en mi carrera se fueron porque yo no quise aceptar en su momento alguna propuesta que no estaba dentro de mis valores y dentro de mis principios.

Pero eso no fue todo, pues detalló que estas propuestas indecorosas han sido a cambio de grandes papeles en telenovelas, pero que a pesar de que son protagónicos nunca ha aceptado alguna de ellas, así lo expresó

Aleida Núñez confiesa en EXCLUSIVA que ha sufrido acoso en su carrera y perdió grandes oportunidades por no aceptar propuestas indecorosas. #Ventaneando��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/LB7D5AWrAG — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 5, 2021

Cuando una propuesta llega a mi vida que va opuesta a lo que realmente yo quiero, es ahí donde no estoy dispuesta tomar cualquier cosa solamente por tener un protagónico o un trabajo.

A pesar de estos incomodos momento, la bella Aleida Núñez confesó que no está arrepentida por perder grandes oportunidades en la industria del entretenimiento pues tiene claro su valor como mujer.

No me arrepiento porque finalmente estoy siguiendo a mi corazón, a lo que yo soy en esencia porque más allá de que sea una mujer sensual, de que si me gusta vestirme sexy y toda esta situación, eso es independiente a lo que yo valgo como mujer.

TE PUEDE INTERESAR: Aleida Núñez presume su enorme retaguardia en un ATREVIDO VÍDEO

Cabe destacar que Aleida Núñez, además de desempeñarse como actriz y cantante se ha aventurado en la industria empresarial al lanzar su propia línea de jeans que han sido todo un éxito entre las chicas.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.