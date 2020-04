¡Escandalazo! Actriz de Tv Azteca ACUSA de acoso sexual a importante director

Una de las actrices estrella de Lo que callamos las mujeres, de TV Azteca, ha causado controversias recientemente, pues ha decidido alzar la voz para revelar que fue víctima de abuso sexual por parte de un importante director.

Se trata de la actriz Alejandra Haydee, quien interpretaba con igual maestría a todo tipo de personajes, razón por la que se volvió muy reconocida en la en Tv Azteca y ahora ha saltado al escándalo, tras confesar que sufrió de acoso sexual y discriminación por parte del director argentino Carlos Marcovich.

¿Cómo fue el acoso de Alejandra Haydee de Tv Azteca?

Según se ha dado a conocer Haydee conoció al director en 2013, mientras grababa un vídeo musical con la agrupación “Camila”, y afirma que ahí se dio cuenta que era un alcohólico.

La actriz ha dado a conocer que dos años más tarde, Marcovich contactó a Alejandra para que participara en la película “El Hotel”, filmada en Playa del Carmen, pero tenía que cumplir con ciertos requisitos, por lo que relató lo siguiente:

“Ahí me dijo que si quería el personaje debía acceder a tener una relación sentimental con él, pero no acepté y ahí empezó el acoso por mensajes, me llamaba por insultos. Además, no me quiso pagar y hasta al actor, Silverio Palacios, golpeó”.

La mexicana Alejandra Haydee creyó que esa pesadilla había terminado, pero el pasado viernes 3 de abril Carlos la contactó y la invitó a ver dicho filme con intenciones que no eran profesionales:

“Obviamente lo rechacé y me dijo que era una (insultos) le dije que lo iba a denunciar y me contestó que fuera al MP para que se rieran de mí, porque él era Marcovich y yo una actrizucha”.

Cabe destacar que Alejandra Haydee fue parte del elenco de Lo que la gente cuenta y Un día cualquiera, de TV Azteca; sin embargo, también ha tenido apariciones en Televisa en programas similares, por ejemplo, Como dice el dicho.