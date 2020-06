¡Escalofriante! Christian Nodal casi PIERDE LA VIDA en accidente aéreo

El cantante Christian Nodal ha causado polémica luego de que se diera a conocer que estuvo a punto de perder la vida en un accidente aéreo, pues abordó su jet privado, pero tal parece que este estuvo a punto de caer, lo que ocasionó tremendo susto para su madre.

Tal parece que el famoso cantante Christian Nodal se llevó un tremendo susto después de que su jet privado estuvo a punto de caer, así lo dio a conocer el programa Chisme No Like, donde se ve al artista a lado de su madre quien lo abraza con mucha angustia.

¿Qué fue lo que pasó con Christian Nodal?

Hasta el momento no se ha dado a conocer que fue lo que pasó, pero en la página oficial del programa de espectáculos se puede ver en un video a la señora Silvia Cristina abrazando al joven de 21 años, quien aparece de espaldas y consolando a la mujer, quien siempre está al pendiente de sus pasos.

Por su parte los fans del intérprete de Se Me Olvidó, decidieron mandarle todo tipo de mensajes para preguntarle si estaba bien, pues hasta el momento el joven no ha dicho nada al respecto en sus redes sociales.

Entre algunos de los comentarios que han resaltado en las redes de Christian Nodal por parte de sus fans se encuentra los siguientes: Eso significa una oportunidad más de vida, para que sea más humilde. Las mamás son lo mejor, Nodal no es de mi devoción pero este video me dio mucho sentimiento ver a su mamá así, entre muchos otros que destacan en la publicación.

Cabe mencionar que no hace mucho el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, causó polémica al dejar bien claro que no le interesaría hacer una colaboración con Grupo Firme, pues su música no es de su agrado, por lo que varios internautas se le fueron encima al artista por soberbio, por lo que tuvo que pedir disculpas, incluso su mamá tuvo que intervenir en la polémica.