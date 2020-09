¡Escalofriante! Alexander Acha confiesa los EXCESOS que tuvo en su juventud

Alexander Acha es uno de los destacados cantantes mexicanos que recientemente anunció que participa en la campaña Le Entro, la cual pretende reunir 50 mdp para ayudar a la gente de México ante la pandemia del coronavirus por COVID-19.

El famoso cantante mexicano también causó furor recientemente, ya que reconoció que fue un joven desubicado y con excesos, pero afortunadamente pudo entrar en razón y ayudado por una exnovia, salió de esa difícil situación, por eso ahora forma parte de un programa de la fundación Becar.

Le Entro es una campaña de recaudación en la que participan varias celebridades del mundo del espectáculo, el deporte y otros rubros, explica Acha, y él es uno de ellos. A través de www.leentro.com está toda la información para que la

El hijo del cantante Emmanuel, quien nació en Ciudad de México en 1985, ha pasado en su vida por momentos duros, como seguramente a otros jóvenes de su edad les ha pasado.

¿Cueles fueron los excesos de Alexander Acha?

El rubio cantante externó en entrevista que cuando tenía 19 años de vida, vivió su conversión a Dios, fue un cambio que le llegó justo en el momento indicado y su vida cambió para bien porque fue un chavo bastante desubicado, así lo detalló:

Fui un chavo desubicado y con muchos excesos, no al extremo de ser drogadicto, pero sí de desorden, infidelidades, un poco de promiscuidad y vivir un tanto una vida superficial, sobre todo entre mis 15 y 20 años, también algo egoísta y eso no me trajo nada bueno.

Hay que destacar que Alexander Acha ha popularizado otros temas como Te amo, Amiga, Amor sincero y Llorar, opina que la juventud en todas las épocas siempre ha intentado romper con lo establecido y ha luchado por querer ser feliz, pero a veces se busca en los lugares equivocados; considera que el estar cerca de Dios es lo mejor que le puede pasar no a la juventud, sino a cualquier persona y siempre.

No creo que la felicidad se alcance hoy en día con el dinero, con la popularidad en las redes sociales o con la belleza física, eso puede decorar un poco la vida, pero la felicidad real del corazón depende mucho de la conciencia y de qué tanto practicas el bien en tu vida. La juventud no debe dejarse arrastrar por las pasiones, los apetitos o un deseo sexual.

¿Crees que Alexander Acha es un buen cantante? ¿Crees que los hijos de los cantantes tiene una vida desordenada?