“Esa persona no existe para mí”: Andrea Legarreta sobre Alfredo Adame

Recordemos que Andrea Legarreta y Alfredo Adame son protagonistas de uno de los pleitos más grandes y antiguos de la farándula mexicana, el cual tuvo sus inicios hace varios años atrás cuando ambos conductores trabajaron juntos para Televisa.

Desde ese entonces, Alfredo Adame ha señalado a Andrea Legarreta como la gran culpable de su salida de la televisora mexicana, mencionando que la conductora hacía uso de sus relaciones extralaborales con algunos ejecutivos para despotricar en su contra.

Y aunque en un principio la conductora respondía cada uno de los ataques hacia su persona, en esta ocasión mostró una actitud completamente diferente al negarse a hablar sobre este tema que ya lleva varios años afectándola.

“Esa persona no existe para mí. Así me insistan, no voy a hablar de él… deseo que le vaya muy bien a él y a cualquier otra persona”