“Es una mam4d%” dijo ex integrante de RBD sobre la gira del reencuentro

Miles de fans se emocionaron con el reencuentro de RBD, agrupación musical muy popular por la telenovela que lleva el mismo nombre.

Sin embargo, uno de los actores, compañero de los integrantes de la agrupación, no tuvo piedad y arremete contra este nuevo proyecto.

En La Verdad Noticias te compartimos de quién se trata y lo que dijo sobre el “Soy Rebelde Tour 2023”.

Ex integrante de RBD reclama por la falta de conciertos en Latinoamérica

Ronald Duarte criticó la gira de RBD.

Los boletos ya se encuentran a la venta y se agotan en tan sólo minutos, esto demuestra que la gira del reencuentro es todo un éxito.

Los fans mexicanos se encuentran en espera de este tan esperado momento; después de que se reveló que los tickets para el evento saldrían a la venta este miércoles y jueves.

Sin embargo, no a todos les parece una buena idea este tour de la banda; ya que ex integrante de RBD criticó fuertemente la decisión de lanzar esta gira pero con pocas fechas en Latinoamérica.

Se trata del actor Ronald Duarte, quien interpretó a Jack Lizaldi, quien expuso su molestia a través de su cuenta de Instagram; reclamó en sus historias que los protagonistas del concepto no hayan considerado a más países latinos en la gira.

"Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mama… que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te hayan puesto donde estás para luego pretender que no existen", escribió.

Además, alegó que todo se trata de dinero y ego.

"Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza", lamentó.

Luego, colgó un meme en el que escribió: "'I don’t speak spanish' (no hablo español). Mis compadres de RBD después de anunciar su gira", se puede leer,

El ex integrante de RBD alzó la voz, al igual que Karol G, para que los cantantes incluyan más fechas en países latinos y menos en Estados Unidos.

Te puede interesar: Karol G suplica a RBD ofrecer concierto en Colombia y Anahí responde.

¿Qué pasó con Ronald Duarte después de Rebelde?

Ronald Duarte se alejó de la actuación.

Roder Duarte debutó en las telenovelas en el año 2000 en la telenovela “Amigos x Siempre”, en donde encarnó a Rafa Núñez Zaldívar.

Luego se integró al elenco de Rebelde; su último proyecto fue “Miss XV” en 2012 ya que se retiró de los foros para dedicarse a la música.

Se sabe que el ex integrante de RBD reside en EEUU y desde 2017 adoptó el nombre artístico Me The Machine, con el que también se identifica en Instagram.

