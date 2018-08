"Es una arpía": Lorena Herrera arremete contra Ninel Conde

En una entrevista para una revista de espectáculos, la actriz y cantante Lorena Herrera habló de obra de teatro, la cual se encuentra de gira en la República, y a su vez platicó de sus compañeras con quien comparte escenario, pero la sorpresa fue cuando la cuestionaron con Ninel Conde.

Todo pareciera que el equipo de la producción, “Las Arpías”, se lleva muy bien, todo parece indicar que hay tensión entre sus compañeras, al menos así lo dejó entrever Lorena Herrera, quien aseguró no le simpatiza en absoluto Ninel Conde.

Aquí te dejamos la entrevista:

Han tenido mucho éxito con la obra arpías:

“Muy contenta porque la obra ya lleva casi 10 meses con gran éxito por toda la República Mexicana y Estados Unidos, estamos en una corta temporada en el teatro Telón de Asfalto y alterno funciones con Ninel Conde”.

¿Qué tal ha sido trabajar con Ninel y todas tus compañeras?

“Con todas mis compañeras el trato es espectacular, es un elenco multiestelar, la señora Jacqueline Andere, Lorena Velázquez, Maribel Guardia, Sherlyn, Adriana Fonseca, Zoraida Gómez, Ana Patricia Rojo, en gran medida la gente va a la obra por ver este elenco reunido”.

¿Alguna de ellas se podría clasificar como “arpía”?

“Como arpia no, definitivamente todas las que mencioné no”.

¿Y Ninel Conde?

“Ah, pues no la mencioné”.

¿Será que entre ustedes nunca habrá una amistad?

“No, tengo muy buenas amigas fuera, no me hace falta”.

Ella mencionaba que se llevaban bien...

“No es un tema que me importe ni considero que a la gente le importe si dos artistas se llevan o no, nunca ha sido mi amiga por lo que no me interesa hacer las pases. Cuando tuviste una gran amistad con alguien quieres retomar el cariño y la amistad, pero cuando no la hubo no interesa”.

¿Cuál es la razón por la que nunca han tenido buena relación?

“Yo creo que se da en muchos ámbitos, hay gente con la que conectas y gente con la que no y puede ser fuera del medio, la gente te puede caer mal y decir que eres insoportable”.

¿Entonces nunca te hizo nada en específico?

“Sí, pero no quiero hablar, fue hace 7 años y si no lo hablé en su momento, ahora mucho menos”.

¿Cómo te definirías?



“Como una persona muy honesta, derecha, directa, digo las cosas tal cual, no me interesa quedar bien con nadie. No ando pensando las respuestas que tengo que dar, digo lo que es”, finalizó.