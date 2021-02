"Es un vómito de mujer": Gustavo Adolfo Infante humilla a Azalia Ojeda ¡OMG!

En La Verdad Noticias te hemos compartido los momentos más escandalosos de Gustavo Adolfo Infante, pero recientemente está en el ojo del huracán nuevamente, luego de las duras críticas que hizo a Azalia Ojeda, ex participante de Big Brother.

Recordamos que el conductor “De Primera Mano”, causó todo un revuelo tras el pleito que tuvo en un programa en vivo con el abogado de Laura Zapata, tras aquella polémica situación, los internautas han criticado al presentador.

Pero ahora, han revelado que el conductor Gustavo Adolfo Infante envió fuertes mensajes en contra de Azalia Ojeda, con quien trabajó hace algunos años, luego de que ella salió del reality show “Big Brother”, lo que ha dejado disgustado a los internautas.

Gustavo Adolfo Infante arremete en contra de Azalia Ojeda

Gustavo Adolfo Infante causa revuelo por sus mensajes

En un video que fue compartido en YouTube, dieron a conocer que Infante tiene malos recuerdos de Azalia, ya que ella le ganó al conductor Infante una demanda colectiva debido a un despido injustificado, y por la reparación del daño, ella solicitó una gran suma de dinero.

El conductor del programa de televisión comentó lo siguiente: “Es que Azalia es un vómito de mujer, fea, gandalla, abusiva, alcohólica”. Fueron las contundentes palabras del presentador. Tras su contundente declaración, los usuarios arremetieron en contra de Infante.

Los internautas expresaron su disgusto ante las fuertes declaraciones del conductor, pues no sería la primera vez que protagoniza un gran escándalo, pues recordamos que le han llovido críticas por expresarse de varias figuras públicas, incluso algunos lo han demandado.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante no ha compartido un video en sus redes sociales para hablar sobre la polémica en contra de Azalia Ojeda, de igual forma la ex participante de Big Brother no ha mencionado algo al respecto ante el escándalo.

¿Crees que el conductor pierda su trabajo en televisión por sus comentarios?

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!