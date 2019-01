“Es un tema que ya pasó”: Geraldine Bazán explota al hablar de Gabriel Soto

Geraldine Bazán ha decidido iniciar este 2019 dejando atrás toda la controversia que vivió tras su divorcio con Gabriel Soto, padre de sus dos hijas Elissa y Miranda.

A pesar de que la artista ha sido lo más abierta posible para hablar de su vida personal, esta vez optó por ponerle un alto a los reporteros que intentaban obtener una declaración de los escándalos que la envolvieron el año pasado.

Al escuchar la pregunta sobre qué consejo les daba a las mujeres que han pasado por su misma situación, Geraldine contestó:

“yo creo que eso es un tema súper 2018 y yo no sé hasta cuándo me van a seguir preguntando lo mismo, la verdad es que sí, no sé hasta cuando me van a seguir preguntando, pero es un tema que ya pasó”.