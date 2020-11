“Es un mentiroso”: Actriz de Televisa estalla contra Carlos Rivera

Para entender bien este pleito, hay que recordar que hace algunas semanas, Carlos Rivera reveló ante las cámaras del programa “Cuéntamelo Ya!” que Consuelo Duval era la ‘peor’ investigadora en “¿Quién es la máscara?”, programa donde ambos se encuentran participando actualmente.

Y ahora es la famosa actriz de Televisa quien ha estallado en contra de su compañero, quien aparentemente la traicionó tras señalarla como la peor investigadora; asegurando que es un mentiroso.

Mediante una entrevista exclusiva para la revista “TVyNovelas”, Consuelo Duval se defendió sobre las recientes declaraciones de Carlos Rivera, asegurando que el cantante le copió para adivinar a un famoso personaje de “¿Quién es la máscara?”.

“¡Ay qué perro! Es un mentiroso, claro que no, más bien él me copiaba a mí, recuerdo que me copió a Regina Blandón, y como le tocaba a él primero lo dijo y yo me quedé sin nada qué decir”