“¡Es un grotesco!” YosStop habla sobre Rix y Nath Campos

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, uno de los temas más sonados actualmente es el de Rix y Nath Campos, después de que la hija de Kiko Campos denunciara abuso sexual por parte del youtuber.

En ese sentido, ya son varios los influencers y también Youtubers quienes se han manifestado sobre este tema, y ahora YosStop expuso su postura al respecto en un video de su canal Justyoss, en donde siempre platican de temas polémicos y virales.

La hermana de Ryan Hoffman aseguró que ella cree completamente a la víctima, pues la conoce y sabe que es una mujer honesta y buena onda, mientras que, por el contrario, también conoce muy bien a Rix y lo cataloga como una persona polémica, problemática y grotesca.

“No es una persona con la que yo hable seguido(...) Si me preguntan le creo a Nath y le creo 100 por ciento (...) Rix es una persona muy problemática, es muy grotesca si le tuviera que poner una descripción”, subrayó.

La youtuber aprovechó el espacio para reconocer a Nath Campos por su proceso tras el tema del acoso, ya que la famosa lo vivió, tomó terapia, lo platico con sus amigos, e hizo la denuncia, y posteriormente lo hizo público, haciéndose responsable de sus emociones.

“No trata de aparentar algo que no es, ni trata de aparentar que es perfecta, es muy genuina y eso me gusta y me cae bien de ella”, dijo Yoss.