¡Es un HOMBRE! Thalía imita a Maluma Baby y se pone bigote (FOTOS)

La artista mexicana Thalía volvió a hacer de las suyas en redes sociales; la intérprete de "Lindo pero bruto", alborotó a los internautas por una divertida fotografía que compartió en sus historias en Instagram.

Thalía de 47 años de edad ha conquistado a sus fans tras el lanzamiento de su disco "Valiente" qu eincluye temas como: "No me acuerdo", "Lento" y la canción que fue la más popular del momento "Me oyen, me escuchan".

Thalía contando con más de 13 millones de seguidores en Instagram se ha convertido en una de las famosas cantantes más buscadas en las redes sociales aunque la mayoría de sus fotos no son como las hermanas Kardashian-Jenner, pues la artista mexicana sabe cómo conseguir más usuarios debido a sus ocurrencias.

Thalía causó revuelo al imitar a Maluma

La artista decidió compartir varias fotografías convertida en un hombre; en la primera fotografía se puede apreciar en el rostro de Thalía, que tiene puesto unos bigotes y con ayuda de una aplicación para editar las fotografías se puso un cuerpo de un hombre.

En la segunda fotografía la cantante Thalía decidió mostrar a sus fans una divertida instantánea junto al intérprete de "Mala mía" imitando el look que tiene actualmente Maluma Baby, en aquella imagen la artista escribió: "Separados al nacer".

Thalía imita a Maluma

Recordamos que Maluma y Thalía ya han realizado colaboraciones juntos, para el año de 2016 lanzaron la canción que lleva por nombre " Desde esa noche".

Aquí te compartimos el videoclip de Thalía y Maluma