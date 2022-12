¿Es real o broma? Foto de Lorena Herrera causó revuelo en redes sociales

La actriz y cantante Lorena Herrera sorprendió a sus miles de seguidores con una extraña fotografía, donde aparentemente confirma su llegada a "La Casa de los Famosos 3", aunque varios reaccionaron de que podría tratarse de una broma, debido a la edición de la foto.

Recordamos que Herrera fue parte de la segunda temporada de "MasterChef Celebrity", donde demostró que además de su talento en la música y en la actuación, es toda una experta en la cocina; su habilidad, pasión y entrega la convirtieron en una finalista.

A pesar de que no ganó la competencia, la actriz logró cautivar a sus seguidores con sus deliciosos platillos, pero ahora volvió a sorprender a sus seguidores. Cabe mencionar que en La Verdad Noticias te compartimos que usuarios comentan que ella fue la ganadora en el reality de cocina.

¿Lorena Herrera aceptó ser parte de La Casa de los Famosos?

Foto editada causó revuelo en redes sociales

La famosa recurrió a sus historias de Instagram, así como su cuenta de Facebook y expresó: "Qué nervios, creo que ya me arrepentí". Por su parte, sus seguidores, han comentado la publicación, pero varios aseguran que se trató de una broma.

Y es que, en la cuenta oficial de Telemundo no han revelado detalles de los nuevos habitantes, por lo que usuarios comentan: "Con que no sea broma del día de los inocentes", "Ojalá y fuese cierto, podríamos ver al gran ser humano que eres", "¿Es real o es broma? Pero sí me gustaría verte".

Te puede interesar: Lorena Herrera confirma su enemistad con una bella actriz

¿Qué ha pasado con Lorena Herrera?

La actriz luce muy bella a sus 55 años de edad

Luego de que la actriz Lorena Herrera finalizó su participación en el programa de TV Azteca, se ha tomado unos merecidos días de descanso, incluso pasó la Navidad en casa de su mamá, así lo presumió en su perfil de Instagram, aunque por el momento no ha revelado cuáles son sus nuevos proyectos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram