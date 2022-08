Es posible que Shakira y Piqué tengan que repartir sus propiedades

Las noticias sobre el proceso de separación entre Shakira y Gerard Piqué y la pelea legal por la custodia de sus hijos sigue en pie. Ahora han revelado una impactante noticia, tal parece que al divorciarse tendrían que repartir las propiedades que adquirieron mientras estuvieron casados.

No solo las propiedades, también estaría incluido el avión privado que tendría un valor que ronda entre los 20 millones de dólares que compraron desde el 2010. La información fue revelada por Chisme No Like, además, están en juego las siguientes propiedades:

Una Isla privada en Bons Cay,

Una mansión en Miami

Una villa en St George de Chipre

Una mansión en Pedralbes, Barcelona y en Esplugues de Llobregat.

Una propeidad en Nueva York, Barranquilla, Colombia y Uruguay.

Revelan que Shakira tenía una gran exigencia a Piqué

Shakira, Piqué y la nueva novia de él.

Asimismo, han revelado lo que Shakira había acordado con el futbolista Piqué, que no mostraría a su nueva pareja en público. Según prometió que ya no haría apariciones públicas con ella después de que lo mostraran con la nueva novia junto a sus hijos.

Pero ahora, el futbolista español ya hasta presentó a su nueva novia a sus papás de forma oficial. Ante esto, el programa Chisme No Like sopecha que Shakira le solicitó está exigencia a Pique para no quedar como una “cornuda” ante los medios. Pero no funcionó porque ahora ya se conoce la identidad de la novia de Piqué.

"No quería quedar como una cornuda. Entonces lo logró por un tiempo, hasta que ya no pudo más, porque le presentó a los padres, Piqué, a Clara" comentaron en el programa. En La Verdad Noticias te contamos todo sobre quién es Clara Chia Marti.

Te puede interesar: Piqué cambió a Shakira por una mujer de 23 años

¿Cuándo se casó Shakira con Piqué?

Shakira se casó con Piqué en 2012.

El matrimonio entre la famosa cantante Shakira y Piqué comenzó en el 2012 hasta ahora que terminó en el 2022.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!