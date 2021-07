“Es panza Normal” Galilea Montijo se defiende de las críticas

Como te informamos hace unos días en La Verdad Noticias, la conductora de televisión Galilea Montijo se encontraba de vacaciones en la playa, donde deleitó la pupila de sus seguidores con un diminuto bikini.

Sin embargo, muchos sacaron a la luz que lucía una abultada pancita, lo que causó que se dieran rumores de su embarazo.

En ese sentido, la conductora, quien recientemente recibió críticas por un singular outfit, se defendió ante las críticas de los haters.

Fue en el programa Hoy que la conductora con más de 9 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, a su regreso, defendió su panza normal, desmintiendo que estaba embarazada, además de pedirle a los haters que no se metan, pues ella tiene derecho a engordar.

“A mi no me metas, mi panza es normal… no sean haters de verdad, cuando uno se va de vacaciones tiene derecho a engordar. Todo el mundo diciendo que si estoy embarazada, no sean haters”.