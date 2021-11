Es oficial la cantante Adele lanza nuevo álbum '30'

Ha llegado un nuevo disco de Adele. La cantante británica lanzó su esperado cuarto álbum 30 , que ha descrito como su "andar o morir durante el período más turbulento de mi vida".

Para 30 , que se retrasó debido a la pandemia, el cantante ganador del Grammy se reúne con 25 coguionistas y productores Greg Kurstin, Max Martin, Tobias Jesso Jr. y Shellback, con el compositor ganador del Oscar de Black Panther, Ludwig Göransson, entre los colaboradores del álbum.

La cantante estrena disco

El nuevo lanzamiento sigue al divorcio de la cantante de Simon Konecki, con quien comparte a su hijo Angelo de 9 años, y se centra en las secuelas y avanza a lo largo de las 12 canciones.

En una entrevista para la historia de portada de noviembre de la revista Vogue estadounidense y británica, Adele se refirió a 30 como el álbum de su catálogo que considera completamente suyo dado lo apegada que se siente a él: “Es sensible para mí, este disco, solo en cuanto lo amo. Siempre digo que el 21 ya no me pertenece. Todos los demás lo tomaron tanto en sus corazones. No voy a dejar ir este. Este es mi album. Quiero compartirme con todo el mundo, pero creo que nunca dejaré pasar a este ".

Adele lanzó el primer sencillo del álbum, Easy On Me”, en octubre, con un video musical que lo acompaña. El lanzamiento de 30 sigue al reciente concierto especial de CBS Adele One Night Only en el que la cantante actuó en el Observatorio Griffith en Los Ángeles ante una multitud que incluía a Lizzo, Seth Rogen, Melissa McCarthy, James Corden, Selena Gomez y más.

Durante el especial, Adele también tuvo una entrevista con Oprah Winfrey en la que habló con franqueza sobre su divorcio, su relación con su padre, su imagen corporal y la nueva relación con Rich Paul.

