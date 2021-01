¿Es oficial? Kim Kardashian y Kanye West INICIAN con el proceso de DIVORCIO

Kim Kardashian y Kanye West han indicado que pronto se podría anunciar una separación oficial, ya que, según los informes, dejaron la consejería matrimonial. Se cree que la estrella de Keeping Up With The Kardashians, 40 años, quiso tratar de encontrar algo en común con su esposo, pero al parecer, "no están en la misma página".

La presunta ruptura en la consejería ha hecho que Kanye se comunique con sus propios abogados de divorcio, ya que la ruptura de su matrimonio parece estar en juego.

Kim Kardashian y Kanye West casados desde mayo de 2014, cuando se casaron en Florencia, Italia, pero People ahora ha informado que han dejado "por completo" de intentar salvar su matrimonio.

Una fuente les dijo que el rapero de 43 años está "hablando con abogados de divorcio esta semana".

Esto sigue a los informes de que Kim Kardashian ya está en conversaciones con la famosa abogada de divorcios Laura Wasser.

Una fuente le dijo a People: "Simplemente no están en la misma página cuando se trata de su futuro como familia. Y Kim está de acuerdo con eso".

Kim Kardashian y Kanye West

¿Kim Kardashian y Kanye West rompieron para siempre?

Se cree que Kim Kardashian quiere centrarse en sus hijos: North Seven, Saint, Five, Chicago, Three y Psalm, que cumplirá dos años en mayo, así como en su lucha por la reforma de la justicia penal.

La socialité continúa viviendo en su mansión de 60 millones de dólares en Calabasas mientras Kanye vive en su rancho de 14 millones de dólares en Wyoming, donde "no tiene planes" de regresar a Los Ángeles para estar con Kim y los niños.

La fuente continuó: "Kim sabe lo que quiere hacer con su vida. Quiere seguir viviendo en Los Ángeles, crear la mejor vida para los niños y concentrarse en sus pasiones laborales".

Parecería que Kim Kardashian y Kanye West están ahora en caminos diferentes y sus ambiciones presidenciales junto con algunos estallidos polémicos en Twitter mientras, en medio de un reportado "episodio bipolar", parece haber condenado su matrimonio con el basurero.

