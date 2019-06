Katty Perry y Taylor Swift AMIGAS de nuevo con peculiar forma de anunciar en redes sociales.|

Luego de que en una gira musical entre 2012 y 2013 Taylor Swift y Katty Perry, en donde la primera dijera que su colega le habría robado un par de bailarines; lo que generara un distanciamiento; ahora tras el paso del tiempo Perry de manera peculiar en su cuenta de Instagram dejó ver en una fotografía de unas galletas con la leyenda “Peace at last” y misma donde fue etiquetada Swift.

Es oficial: Katty Perry y Taylor Swift AMIGAS de nuevo.

Luego de que fueran nombras las “eternas enemigas” parece que todo ha quedado en el pasado, pues en las últimas horas la cantante Katty Perry de 34 años de edad en su cuenta de Instagra; donde parece que todos los malos entendidos y las diferencias han quedado en el pasado.

Los fanáticos de ambas cantantes no se hicieron esperar y en 16 horas de la publicación de la fotografía ha recaudado poco más de un millón de reacciones y cerca de los 40 mil comentarios en dicha imagen.

Señalar que de manera reciente hubo algunos acercamientos entre Katty Perry y Taylor Swift para resolver la situación, pero esta ha sido la primera muestra oficial de la reconciliación entre ambas cantantes.

Parte del distanciamiento que hubo entre Perry y Swift de igual manera fue cuando en el año 2014 lanzó el tema musical “Bad Blood”, en el que en la letra dice que una “artista femenina” le ha intentado “sabotear una gira de conciertos en arenas”; lo que había declarado Taylor Swift en su momento para la aclamada revista ‘Roling Stone’.

Katty Perry y Taylor Swift AMIGAS de nuevo con peculiar forma de anunciar en redes sociales.

¿Cuál fue el problema entre Perry y Swift?

Si bien la cantante de country nunca dio nombres, dos exbailarines suyos confirmaron que Katy Perry los convocó para una gira cuando todavía estaban trabajando con Swift.

Te Puede Interesar: Taylor Swift es comparada con Jenni Rivera (FOTOS).

“¡Ni siquiera fue por un chico! Tenía que ver con el trabajo. Básicamente trató de sabotearme una gira entera. Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara. Y sorprendentemente yo no soy una persona conflictiva, no te creerías cuánto odio las disputas. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta", declaró Swift en la citada revista.

No pasó ni un par de días cuando Katy Perry respondió a las acusaciones en ese momento emitidas por Taylor Swift, respondiendo:

"Cuidado con la Regina George con piel de cordero".

Katty Perry y Taylor Swift AMIGAS de nuevo con peculiar forma de anunciar en redes sociales.

Uno de los fuertes rumores sobre el distanciamiento entre ambas cantantes fue por John Mayer, quien mantuvo relaciones sentimentales con Katty Perry y con Taylor Swift. Pero que en su momento desmintieron.