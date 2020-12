¡Es oficial! Hija de Beyoncé, Blue Ivy está nominada al Grammy Foto: Allen Berezovsky

La hija de Beyoncé y Jay-Z está siguiendo los pasos de sus padres de una manera importante: acaba de obtener su primera nominación al Grammy a la tierna edad de 8 años.

La protegida musical está en la categoría de Mejor Video Musical por "Brown Skin Girl", junto a Beyoncé y WizKid, luego de que la Academia de Grabación actualizó recientemente la lista de artistas nominados para incluirla como una de las contendientes.

Blue Ivy sigue los pasos de sus padres

Blue Ivy está compitiendo contra "Life is Good" de Drake, "Lockdown" de Anderson Paak, "Adore You" de Harry Styles y "Goliath" de Woodkid.

En particular, es solo un año mayor que la galardonada con un Grammy más joven, Leah Peasall, cuyo grupo The Peasall Sisters ganó el premio Álbum del año, Banda sonora en 2001.

Beyoncé, una mamá orgullosa

Blue ganó su primer premio BET en junio por "Brown Skin Girl", que se incluyó en el álbum de la banda sonora de The Lion King: The Gift. Y no es la primera vez que colabora con su madre, también coprotagonizó los videos musicales de "Spirit" y "Formation".

La estudiante de tercer grado ha heredado algunos otros rasgos de sus padres, incluido un gusto caro por el arte. ¿Recuerdas cuando Blue ofreció $19,000 por una obra maestra en la Gala de arte vestible de la abuela Tina Knowles en 2018?.

Beyoncé ha explicado cómo intenta mantener a sus hijos en la tierra. "Blue es muy inteligente y está consciente de que hay un cambio, pero es mi trabajo como madre hacer todo lo posible para mantener su mundo lo más positivo y seguro posible para un niño de ocho años".

¡Es oficial! Hija de Beyoncé, Blue Ivy está nominada al Grammy

En cuanto a mamá, Queen Bey está nominada a nueve premios en la ceremonia de 2021, que será presentada por Trevor Noah el 31 de enero. "Black Parade" y "Savage", en las que apareció con Megan Thee Stallion, son cada una para Grabación del año, mientras que "Black Parade" también está nominada a Canción del año, Mejor interpretación de R&B y Mejor canción de R&B.

