¿Es niño o niña el bebé de Evaluna?

El 2022 será el año en que Evaluna, la hija menor de Ricardo Montaner, junto a su esposo el cantante, Camilo Echeverry serán papás, pero parece que se filtró qué sexo es del bebé.

Los fans saben que la pareja, que se enteró de la llegada del bebé poco antes del concierto que presentaron en familia en República Dominicana por lo que decidieron dar el anunció a todo el mundo con el lanzamiento de la canción Índigo, nombre que llevará su primogénito.

En La Verdad Noticias ya hemos hablado sobre Ricardo Montaner revela cuándo nacerá el bebé de Camilo y Evaluna, además la misma cantante ha revelado detalles de su gestación.

Evaluna embarazada

En diversas ocasiones la cantante ha revelado cómo se ha sentido ahora que está en la dulce espera.

La hija de Ricardo Montaner nos ha mantenido al tanto de los malestares que tuvo durante los primeros meses, en los que no quería comer nada, y que sus alimentos preferidos en aquellos días eran los pepinillos, las cebollitas de vinagre y las mandarinas.

También contó que varios especialistas le dijeron que tenía problemas para hacer realidad su sueño de ser madre. “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”.

Hace unos días Camilo mostró el avanzado embarazo de Evaluna luego que ella contó que nunca perdieron la fe de tener un bebé, por lo que lo siguieron intentándolo, con mucha fe en Dios, y al tiempo tuvieron la alegría de su embarazo.

Montaner revela fecha de nacimiento de su nieto

Al parecer Montaner fue quien reveló la fecha de nacimiento de su nieto o nieta.

Los intérpretes y sus familias querían mantener en secreto la fecha de nacimiento y el sexo del nuevo integrante de la ‘Tribu’, pero hace pocos días, en su mensaje de Año Nuevo, entregó pistas muy certeras sobre el tiempo en que tendría a su nuevo nieto en brazos.

“Va a ser un año maravilloso para todos, yo estoy esperando la llegada de un nieto o nieta, en el mes de abril, finales de marzo”.

Pero lo más sorprendente fue lo que Evaluna dijo. Camilo se encontraba en pleno concierto en México, le preguntó a su esposa, en una videollamada, cómo se encontraba. La artista le dijo, “nosotras estamos bien”, planteando una duda con su respuesta, pues se refirió al género femenino. ¿Cuéntanos tú qué opinas?

