"Es muy oscura y lenta": Pedrito Sola dice que no le gustó 'The Batman'

Pedrito Sola critica a "The Batman", dice que es oscura y lenta

Pese a la crítica especializada se desbordó en halagos positivos hacia "The Batman", hay quienes emitieron un duro comentario sobre la cinta de Matt Reeves.

Pedrito Sola, famoso comunicador mexicano, no desestimó en críticas y se lanzó con todo hacia la nueva producción de Robert Pattinson y compañía.

La cinta, que pronto podría llegar a HBO Max, es el tema más hablado en las redes sociales, por lo que inevitablemente Pedrito tuvo que dar su opinión.

El debut de Pattinson como Bruce Wayne no fue del agrado de Pedrito, quien en Twitter destrozó a la película con sus anotaciones.

"Fui a ver Batman, no me gustó mucho, es tan oscura la película que hay momentos en que no se sabe que pasa, es tan lenta y tan larga, tres horas, que a ratos me dormí. Llueve todo el tiempo y Batman susurra los diálogos. Veanla, tal vez les guste."

Como era de esperarse los internautas no perdonaron a Pedrito, quien recibió todo tipo de comentarios por su crítica hacia la película del 'Caballero de la Noche'.

The Batman, un éxito en las taquillas de cine

La cinta está siendo alabada por la crítica especializada y ha tenido un buen recibimiento en la taquilla mundial, siendo uno de los mejores estrenos en lo que va del 2022.

Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrel, Paul Dano, Jeffrey Wright y Andy Serkis forman parte del elenco de esta cinta, mismo que ha cautivado a la audiencia.

La trama de 'The Batman' narrará a un Bruce Wayne que solo ha sido el Hombre Murciélago de Ciudad Gótica durante 2 años.



