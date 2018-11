¡Es miserable! revelan la triste realidad de Zague tras su divorcio con Paola Rojas (VIDEO)

¡Es miserable! revelan la triste realidad de Zague tras su divorcio con Paola Rojas

El escándalo del video sexual de Zague no llegará a su fin pronto, pues a meses de haber sucedido, la bochornosa situación sigue afectando al comentarista.

Una de las consecuencias de su “Impresionanti” video fue el divorcio con su esposa, la periodista Paola Rojas, quien al parecer ya ha superado el vergonzoso hecho, pues se encuentra más radiante que nunca, e incluso pasa más tiempo con sus hijos, a quienes aparentemente también podría perder Zague.

Una amiga cercana al comentarista, reveló durante una entrevista como es la vida del comentarista tras el escándalo y el divorcio con Paola Rojas.

La declaración consterno a algunos pues se supo que el famoso comentarista no puede superar la pérdida de su esposa y probablemente sufra depresión. Pues Paola Rojas, al ser una mujer intachable no le dio ni la más mínima oportunidad de arreglar las cosas.

También dijo que aunque la periodista no tiene intención de alejar a sus hijos de su ex esposo, pues considera que convivir con su padre es una parte muy importante para su bienestar, la problemática entre ambos podría traer como resultado el distanciamiento de sus hijos.

Cabe mencionar que además de su vida personal hecha pedazos, la desgracia también lo siguió a su trabajo, pues la amiga del comentarista declaró lo siguiente:

“Desde que fue exhibido en redes, cambió mucho su carácter, se volvió muy agresivo, incluso con sus propios compañeros de trabajo, pues cuando estalló la bomba él estaba en plena transmisión del Mundial de Rusia 2018. En un ambiente tan llevado como el que hay entre Christian Martinoli, Luis García y Zague, imagínate, se lo agarraron de bajada con lo del video; hasta que un día les gritó que no jugaran con eso”.

Recapitulando, todo comenzó con la filtración de un video de Zague mostrando su miembro viril que supuestamente iba dirigido a una mujer que no era su esposa, y aunque tras el escándalo Zague dijo que fue hackeado y el hombre del video no era él, tras la controversia no le quedó de otra que aceptarlo, lo que fue una gran humillación para su ahora ex esposa.