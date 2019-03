¡Es la mujer perfecta! Carlos Rivera confiesa su amor por Cynthia Rodríguez

El cantante mexicano Carlos Rivera reveló en plena entrevista el amor que siente por Cynthia Rodríguez, quien forma parte del programa de TV Azteca "Todo un show: Camino a la fama".

Cabe mencionar que la famosa pareja ha sido muy discreta en su romance, pues en sus respectivas cuentas de Instagram no comparten fotografías juntos.

Recientemente Carlos Rivera estuvo en el concierto de Cancún y su sexy novia Cynthia Rodríguez acompañó al artista a su presentación, pues así lo reveló en sus historias de Instagram.

Carlos Rivera ha sido uno de los cantantes más importantes de México sus temas como: "Regrésame mi corazón", "Que lo nuestro se quede nuestro", "Otras vidas", entre otras canciones han sido las favoritas de sus fans.

"La Chicuela" como parte de sus entrevistas tuvo la oportunidad de conocer un poco sobre la vida de Carlos Rivera y le cuestionó acerca de su carrera en la industria de la música y de su vida amorosa con Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera mencionó sobre su carrera que han sido 15 años desde que ganó el concurso de canto en "La Academia".

La conductora le hizo una pregunta sobre su vida amorosa con Cynthia Rodríguez a lo que el artista mencionó:

“Es porque lo nuestro se quede nuestro, nunca pude haber escrito una mejor canción, yo no escondo, nosotros no escondemos, siempre he dicho, nosotros protegemos que es diferente, porque vamos a todos los lados, vamos a fiestas, vamos al cine, pero no mostramos que es diferente”. Mencionó Carlos Rivera.