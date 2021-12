¿Es ilegal hacer spoilers? Te explicamos el origen de la palabra

Origen de la palabra “Spoilers”

Cada vez es más común que los spoilers son mencionados cuando una película importante está por estrenarse o incluso también salen a relucir con alguna serie exitosa.

Con el reciente estreno en cines de “Spider-Man No Way Home”, la audiencia ha tomado sus respectivas precauciones para no arruinarse la experiencia de ver la cinta en cines.

Incluso el propio elenco de la cinta compartió consejos para que evitar la “spoileada”, tal como en La Verdad Noticias te contamos.

El uso de esta palabra está ligado, en su mayoría, al la industria del entretenimiento, aplicado para las producciones cinematográficas y de contenido serial en plataformas de streaming.

Viene del verbo en Ingles "to spoil", que se traduce como "arruinar" o "echar a perder", en este caso, revelando imágenes nunca antes vistas del contenido en cuestión.

Sin embargo, esto no habría causado mayor problema hasta que llegó 'Game Of Thrones' o 'Juego de Tronos' de HBO.

La filtración de material exclusivo de la serie, fue difundida por reconocidos canales de youtube como ' Frikidoctor', quien se tuvo que enfrentar a Youtube y HBO.

Estreno de “Spider-Man No Way Home” en cines

La cinta “Spider-Man No Way Home” ya ha sido estrenada en cines a nivel mundial, causado furor entre los seguidores de las películas de superheroes que tanto han esperado por esta entrega.

La cinta es protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch y un gran elenco que por casi dos horas mantienen toda la emoción de las cintas de superhéroes.

Si estás huyendo de los spoilers de “Spider-Man No Way Home”, la recomendación directa seria no entrar a redes sociales, pues desde muy tempranas horas se han filtrado las imágenes.

