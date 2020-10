¿Es gay? Tyler Posey hace EXPLÍCITAS revelaciones sobre su vida sexual

Tyler Posey ha confirmado que se ha "conectado" con hombres antes y les ha dado sexo oral, pero nunca ha tenido relaciones sexuales por completo con ellos.

Un clip de su cuenta OnlyFans se filtró en línea en Twitter que lo mostraba participando en una sesión de preguntas y respuestas con sus fanáticos con suscripción pagada a la página.

"No he tenido relaciones sexuales con un hombre. Nos hemos `ch*pado´ el uno al otro, ya sabes a lo que me refiero”, dijo el actor de 29 años. “Pero nunca he tenido sexo. Así que sí, he estado con hombres antes".

Hoy [19/10] se hicieron vírales en Twitter unos vídeos recientes en los que Tyler Posey confirmaba que se ha enredado con hombres����‍��‍����.

Todo sucedió cuando el actor mantenía una conversación con sus seguidores de OnlyFans y alguien se atrevió a...

En otro clip filtrado, Tyler Posey también agregó: “Para cualquiera que sea nuevo aquí, y pregunte si me he conectado con chicos antes, la respuesta es sí. ¿Alguna vez usaste un consolador? Si. Me han cogido con una correa antes".

¿Cuándo "salió del closet" Tyler Posey?

A pesar de que Tyler Posey nunca ha salido oficialmente del armario como gay, en agosto de 2016, el actor publicó un Snapchat sin filtros, diciendo: "Gay Street, este soy yo, soy esto y este soy yo ... nunca me he sentido más vivo, soy gay!".

Tyler Posey en "Gay Street", en su falsa declaración de homosexualidad

Pero luego, el actor de Teen Wolf aclaró sus comentarios de Snapchat en Twitter, diciendo: “Soy un gran defensor del amor sobre el odio y de estar juntos en tiempos de división. Aunque no soy gay, apoyo plenamente a la comunidad LGBTQ. Este fue un momento destinado a reflejar eso. Y todos, realmente lo siento por la gente a la que he ofendido o disminuido lo grande que es salir del armario. Solo quiero difundir el amor en este mundo".

