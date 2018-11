Es definitivo; Ariana Grande no piensa regresar con Pete Davidson

Tanto Ariana Grande como Pete Davidson, han estado pasando por un momento incomodo, ya que recientemente anunciaron la ruptura de su comprimiso. Sin embargo, amistades cercanas a la pareja habían comentado que no descartaban una posible reconciliación entre ambos artistas. Desafortunadamente creemos que esto no será posible, pues recientemente la cantante ha hecho algunos cambios que presumen un cierre radical de este ciclo.

El humorista fue el primero que decidió modificar uno de los diseños que se había grabado en honor a su entonces novia: unas orejitas de conejo que han sido uno de los símbolos de la cantante y que él ha modificado hasta convertirlas en un corazón. Ariana, por su parte, ha removido el tatuaje con la palabra ‘REBORN’ que se había hecho a juego con el humorista y también optó por un práctico y discreto vendaje para cubrir el nombre 'Pete' que se había tatuado en el dedo meses atrás.

Por el momento no está claro qué ha sido de ese diseño, pero lo que sí se ha desvelado ya es qué ha sucedido con el tatuaje 'REBORN' que compartían su ex y ella. En un vídeo publicado por la artista en su cuenta de Instagram durante una reunión con amigos, se puede apreciar perfectamente que la palabra ha desaparecido bajo un nuevo diseño que se asemeja a una pluma.

"No tengo palabras para describir lo mucho que quiero y lo agradecida que estoy por estos seres humanos que me ayudan constantemente a hacer limonada cuando la vida me da limones y que literalmente consiguen curarme y recomponer los trozos rotos", ha escrito la joven intérprete junto a una foto con sus amistades.