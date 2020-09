Es Septiembre y a los fans de Green Day no les gusta esto

El mes de septiembre ya empezó, lo que significa que la gente está lanzando los memes y bromas de septiembre que hacen referencia a "Wake Me Up When September Ends" de Green Day. Sin embargo, los fanáticos de Green Day están recordando a Internet lo que realmente significa la canción y piden que los memes de septiembre se detengan para siempre.

Después del lanzamiento de American Idiot en 2004, "Wake Me Up When September Ends" se convirtió rápidamente en parte de la cultura de los memes de Internet. Los oyentes han tomado el título de la canción y han creado memes exagerados sobre dormir durante el mes de septiembre. Algunos incluso “trolean” a Billie Joe Armstrong el 1 de octubre diciendo que septiembre finalmente terminó.

Ahora, desde que llegó septiembre de 2020, Green Day comenzó a ser tendencia en Twitter debido a los memes de septiembre. Sin embargo, los fanáticos les recuerdan a todos por qué los memes no son realmente divertidos.

¿Por qué deberían de parar los memes?

Para aquellos que no lo sepan, "Wake Me Up When September Ends" trata sobre la muerte del padre de Armstrong. Billie Joe Armstrong le dijo recientemente a Howard Stern que el título de la canción proviene directamente de las palabras que él, entonces un niño, le dijo a su madre cuando murió su padre.

“Creo que es algo que simplemente se quedó conmigo; el mes de septiembre es ese aniversario que siempre es, no sé, una especie de fastidio ", dijo." Pero es extraño. Cuando suceden cosas así cuando eres tan joven, es casi como si la vida comenzara en el año cero, o algo así ".

En la entrevista, Stern le preguntó a Armstrong si alguna vez pensaba en su padre cuando cantaba o escuchaba "Wake Me Up When September Ends".

“Quiero decir, sí. Pienso en él todos los días”, continuó Armstrong. “Evité escribir sobre él durante muchos años y luego finalmente logré un gran avance. Se sintió bien. No fue tanto una emoción negativa, sino solo honrarlo ".

Además, en 2018, se le preguntó a Armstrong sobre los memes de septiembre en una entrevista. Más específicamente, compartió sus pensamientos sobre aquellos que le envían el mismo meme cada año.

"No lo sé. Diviértete y consigue una vida al mismo tiempo”, dijo.

También dijo que podría escribir una canción llamada "Shut The Fuck Up When October Comes" en respuesta a la avalancha de comentarios que recibe el 1 de octubre.Dada la naturaleza personal y emocional de la canción, los fanáticos de Green Day no están muy contentos de que los memes de septiembre sigan regresando cada año. Ahora, le están recordando a Internet que la canción no es realmente algo para bromear.