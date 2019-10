Es OFICIAL se confirma Steven Universe Future y este es su 'Intro' (VIDEO)

Steven Universe Future fue presentado por su creadora Rebecca Sugar como la continuación de la película del pasado mes de septiembre y que será una serie limitada para despedir a nuestros personajes y a las Gemas de Cristal ¿Será esta la última temporada?

Al inicio del video nos muestran al protagonista Steven Universe ya con 16 años de edad, más alto y parado a lado de un portal, a su lado están sus amigas “Crystal Gems”, las anteriormente conocidas gemas corruptas que mostrarán un rol más importante en la serie y al fondo las tres Diamantes en con Amarillo llevando en su hombro a la antagonista de la pasada película Spinel, solo que esta vez sin las recordadas lágrimas negras en sus ojos.

El intro resalta uno de los temas presentados en su películas titulado “Here we are in the Future” ligeramente cambiado para contar la nueva etapa que viven los personajes. El video presentó a los nuevos antagonistas de la serie en donde finalmente se pudo ver a Jasper quien había estado desaparecida tras terminar la quinta temporada de Steven Universe.

Jasper había sido salvada tras haberse convertido en una gema corrupta, pero tal parece ser que no logró sentirse cómoda con el nuevo estilo de vida de las gemas en la tierra. Siempre se había sentido fuera de lugar a pesar de haber nacido en la tierra e incluso se pensó estaba en el “Planeta Madre” durante los hechos ocurridos en la película.

La descripción de la serie promete que “Después de salvar el universo, Steven todavía está en eso, atando cada cabo suelto. Pero cuando se quede sin los problemas de otras personas para resolver, finalmente tendrá que enfrentar los suyos”.

Steven Universe: The Movie

La película nos mostró a los personajes dos años después del final de la quinta temporada son el lema “Somos Felices”, la historia presenta como Steven está viviendo su final felices por siempre cuando de repente su mundo se desmorona por un personaje del pasado de su madre, se trató de la gema “Spinel” quien fue abandonada por Diamante Rosa/ Rose Quartz/ Madre de Steven para poder tener su propia colonia en la tierra.

Desde ese punto la antagonista criticó como es el sentimiento de abandono y que a pesar de ello quienes sabían de ella nunca hicieron mención para recuperarla. Con su corazón roto Spinel se determina a destruir el mundo que su anterior dueña había amado.

Steven al enfrentar un problema que implicaba un repentino cambio a todo lo parecido a un final feliz, se enfrenta a una serie de problemas que nos muestran la madurez de cada uno de los personajes, de todos menos de Steven quien al final todavía sigue en búsqueda de su propio camino. ¿Será esta nueva serie de epílogo la que nos muestre un nuevo Steven?

Aunque no hay fecha confirmada para esta nueva serie de Steven Universe Future en una entrevista realizada a Rebecca Sugar se confirmó que los fans no tendrán que esperar mucho tiempo para recibir más noticias sobre esta nueva entrega. ¿Qué piensas sobre esta nueva serie de Steven Universe? Escríbenos en los comentarios.

