Ernesto Laguardia y la dura enfermedad que padece su hijo

Ernesto Laguardia se dio a conocer en la pantalla chica durante su época de juventud. Con el paso del tiempo tuvo la oportunidad de participar en exitosas producciones como "Corona de lágrimas", "Quinceañera", entre otros melodramas, aunque también se ha enfrentado a duras batallas.

Y es que, fue en una entrevista en el 2019 que confesó sobre la extraña enfermedad que padece su hijo, quien enfermó debido a una negligencia médica que provocó que sufriera un derrame cerebral. En aquel entonces le aseguraron que su hijo jamás podría tener una vida normal.

En aquel programa "Sale el Sol", dieron a conocer las declaraciones del famoso, quien comentó que su hijo es un niño sano, pese a lo que le dijeron, aunque sigue con un problema cognitivo. Cabe mencionar que el actor no había comentado sobre la salud de su hijo Santiago.

Ernesto Laguardia habló sobre su hijo Santiago

En la entrevista dijo: "Realmente me gustaría platicar esto porque no lo he dicho abiertamente, pero creo que puede ser de ayuda para muchas personas...Mi hijo Santiago nace prematuro y por una negligencia médica tiene un problema de salud, nos dicen que no va a poder caminar ni hablar".

"Gracias a Dios es un niño sano". Comentó Laguardia.

El actor expresó que es algo difícil de comentar por lo que pasó su hijo Santiago, pues no tenían un diagnóstico de lo que le estaba pasando. Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te dimos a conocer que el actor regresó a la TV con la segunda parte de "Corona de lágrimas"

¿Cómo está actualmente Ernesto Laguardia?

El actor regresó a las telenovelas

El actor Ernesto Laguardia volvió a la televisión tras varios años de ausencia, aunque su presencia en TV Azteca causó todo un misterio, y todo surgió por una publicación en redes sociales de Pati Chapoy, quien comentó que llegarán nuevos proyectos con el famoso.

