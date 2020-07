Ernesto Laguardia confiesa la razón por la cual fue rechazado en Televisa

¡Escándalo! Ernesto Laguardia, uno de los actores y conductores más queridos de la televisión mexicana, ha causado controversia en las redes sociales al confesar que ha sufrido varios rechazos por parte de Televisa, quien le ha negado varios proyectos por una fuerte razón.

Dicha información fue obtenida de una entrevista que Ernesto Laguardia ofreció en exclusiva a la revista TVyNovelas, ahí confesó que el haber formado parte de exitosas telenovelas en el pasado y gozar de una gran aceptación entre el público televidente no le ha servido en nada para lograr su regreso a las pantallas chicas en Televisa.

Ernesto Laguardia fue considerado galán de Televisa por muchos años.

El actor y conductor, quien está próximo a cumplir 61 años de vida, señaló que ya han sido varias ocasiones en que asiste a castings y los productores lo rechazan casi de manera inmediata, pero esto no es porque sea un mal elemento, sino porque consideran que él ya no tiene necesidad de trabajar pues a lo largo de su carrera ha hecho muchísimo dinero.

“No tienes idea de cuántas veces he escuchado a un productor decir ‘a él no le den el papel, no lo necesita, ha hecho mucho dinero, no tiene necesidad’ y no te imaginas qué mal me siento”, declaró Ernesto Laguardia, quien hace unos meses estrenó una obra de teatro titulada ‘La Homofobia no es Cosa de Hombres’, en la cual se caracterizó como una drag queen.

Ernesto Laguardia tiene un nuevo proyecto en puerta

Ernesto Laguardia disfruta de su familia y anuncia nuevo proyecto lejos.

Esta lamentable situación no ha logrado quitarle la alegría y carisma que caracteriza a Ernesto Laguardia, quien se encuentra muy feliz de poder pasar más tiempo con la hermosa familia que ha formado junto con su esposa Patricia Rodríguez, con quien se casó hace 13 años.

Te puede interesar: Ernesto Laguardia hace fuerte confesión ¿Lo sacaron de Hoy por culpa de Andrea Legarreta y Galilea Montijo?

Ernesto Laguardia es rechazado por Televisa, la empresa que lo vio crecer.

De igual forma, el famoso actor anunció que está a decidido a renovar su carrera dentro del medio artístico, es por ello que ha habilitado un pequeño estudio en su casa para que pronto pueda lanzar su propio podcast y con ello pueda generar un ingreso que le ayude a mantener a flote sus pequeñas empresas, sobretodo en esta cuarentena.

Fotografías: Instagram