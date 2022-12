Ernesto Laguardia abre su bar

Además de actor Ernesto Laguardia es un exitoso empresario, este fin de semana en Valle de Bravo, Estado de México acompañado por sus socios, amigos, prensa y la productora Carla Estrada, inauguró su nueva discoteca-bar Diopa Club, un centro de esparcimiento y nocturno.

Ernesto además aprovechó para festejar 50 años de carrera artística.

"Me siento muy bien, me siento muy agradecido con la vida, con mi familia, con cada uno de mis personajes que me han dado experiencia y con los productores que me han llamado a lo largo de 50 años, me siento muy honrado y halagado"

Ernesto Laguardia