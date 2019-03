Ernesto Franco dolido por la nueva noticia de su ex Marimar Vega

La ex pareja formada por los actores Ernesto Franco y Marmar Vega, habrían terminado su matrimonio hace apenas un año que firmaron los papeles de divorcio. Sin embargo, la relación parece no haber sido superada por el "Güero Frnaco" ya que este se fue para abajo apenas Marimar anunciara su nueva relación.

Aun cuando este par ha estado separado por varios meses, tal parece que esto no exenta a Frnaco de sentirse dolido por la decisión de Marimar al anunciar a su nueva pareja el actor Horacio Pancheri.

Así es, la actriz Marimar Vega está estrenando relación con el actor Horacio Pancheri y el que reaccionó ante esta situación fue nada más y nada menos que su ex esposo Luis Ernesto Franco, quien hizo uso de las redes sociales para expresar su sentir con respecto a la noticia.

"No es tu CULPA, es tu RESPONSABILIDAD. Si te hirieron no es tu culpa, sanar si es tu responsabilidad. No veas el pasado con culpa, ve el futuro con responsabilidad. Las decisiones que los demás tomen no es tu culpa, tus decisiones son tu responsabilidad", fueron las palabras para describir la imagen.