Ernesto D’Alessio causó polémica en las redes sociales al dar su opinión sobre la legalización del aborto en México, pero también llamó la atención por criticar a Regina Blandón, una de las varias famosas que han decidido apoyar esta causa y por la cual ha sido duramente señalada por los cibernautas.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, Ernesto D’Alessio aseguró que el aborto es un delito porque, según él, se atenta contra la vida de un ser humano, y a pesar de que está de acuerdo con que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, él considera que nadie debería decidir el permitir o acabar con una nueva vida.

“El aborto espontáneo es un accidente en la maternidad, pero el provocado es un crimen y tiene que ver con un argumento científico, es un delito contra las personas… Una mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero no a decidir sobre la vida de un ajeno, la muerte es la etapa final de una vida”, declaró el hijo de Lupita D’Alessio.

Ernesto D'alessio criticó a Regina Blandón por apoyar el aborto, pero ella no se quedó callada.

De igual forma, el ahora candidato a la gubernatura de Nuevo León aseguró que es muy común que una persona a favor de la vida reciba ataques en redes sociales: “Es muy común que cuando estás a favor de la vida te tachan de retrograda, cavernícola, religioso y no tiene nada que ver con eso”.

Finalmente, Ernesto D'Alessio le mandó un mensaje a Regina Blandón, quien en más de una ocasión se ha mostrado a favor del aborto y del feminismo, y a todas las personas que apoyan esta causa, con quienes dijo que nunca ha podido hablar porqué no entienden.

Regina Blandón le responde a Ernesto D'alessio

Tras las declaraciones de Ernesto D'Alessio, la ex estrella de La Familia P.Luche ofreció una entrevista al mismo programa para defenderse y defender la legalización del aborto: “No es un tema de aborto o no aborto, es de aborto legal o clandestino. Desde hace muchos años esto sucede y las muertes por un aborto clandestino, que no están en las condiciones”.

Regina Blandón mencionó que ella está dispuesta a debatir el tema, pero que cada que lo intenta recibe fuertes ataques en redes sociales: “Estoy a favor del debate sano y eso de no se puede hablar conmigo es más bien porque estamos viviendo una época que todo el mundo esta ansioso y nuestra única salida es expresar las cosas en redes sociales”.

“No es que no se pueda hablar conmigo, la gente que quería hacer un debate conmigo es gente que quería descalificarme y descalificar el derecho de tantas personas en vez de decir hacer un debate sano”, finalizó la actriz y comediante.

