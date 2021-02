Ernesto Cázares fue ARRESTADO en Veracruz ¡Preocupación en Tv Azteca!

Ernesto Cázares es un famoso deportista mexicano que recientemente reportó a través de su cuenta de Instagram que fue detenido en Veracruz cuando comía con sus amigos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el deportista mexicano Ernesto Cázares, recordado por sus participaciones en el reality deportivo de TV Azteca, Exatlon, fue detenido mientras comía con sus amigos en una pizzería ubicada en el puerto de Veracruz.

¿Por qué detuvieron a Ernesto Cazares?

Por medio de una grabación que tiene una duración de poco más de cinco minutos, se escucha al atleta mexicano, representante de parkour, describir cómo es que fue detenido por militares quienes presuntamente lo confundieron con un delincuente a quien estaban buscando a través de un retrato hablado.

“Usted no tiene por qué faltarme al respeto”.

En en video que compartió el propio Ernesto Cázares en su cuenta de Instagram, se escucha cómo el deportista pide a las autoridades no faltarle al respeto mientras éstos le piden que ponga sus manos en la nuca para que lo revisen minuciosamente.

Usted no tiene por qué faltarme al respeto cuando yo a ustedes no les he hecho absolutamente nada. Usted me faltó al respeto; eso es lo que se escucha decir Ernesto mientras las autoridades le piden que se quite la gorra y que se identifique como ciudadano de Veracruz.

Llegaron, estábamos sentados en el Domino's, fue así como 'a ver, sálganse acá, de volada... Me dijeron salte de volada, me dijeron que tus características, que no sé qué. Me toman foto como si yo fuera culpable de algo, banda y yo qué chingados.

“Se me hace injusto que lleguen muy altaneros”.

En ese momento se escucha a uno de los militares indicar que tenían que hacer la detención para comprobar si se trataba o no de la persona que estaban buscando, presuntamente un delincuente que acababa de asaltar un establecimiento minutos antes cerca de la zona donde se encontraba Ernesto.

El famoso integrante de Exatlón describió a las autoridades cómo fue que lo detuvieron con lujo de violencia y con palabras altisonantes, algo que no justifica de ninguna manera el deportista veracruzano.

Cabe destacar que en una segunda grabación Ernesto Cazares cuenta con mayor detalle qué fue lo que sucedió y cómo es que se vieron sorprendidos tanto él como sus amigos por los militares en Veracruz debido a esta confusión.

