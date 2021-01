Erin Sanders: ¿Qué fue de Quinn Pensky de Zoey 101?

Erin Sanders es una actriz versátil que comenzó su carrera interpretando papeles en programas para adolescentes. En la actualidad, ha interpretado a varios personajes en películas y series de televisión de diferentes géneros. ¿Quién es esta hermosa joven y qué tiene de emocionante su vida y su carrera?

El famoso papel de Quinn Pensky en "Zoey 101" hizo famosa a Erin Sanders y le consiguió muchas otras ofertas de diferentes proyectos. ¿Qué está haciendo esta actriz actualmente?

¿Qué edad tiene Erin Sanders?

La actriz nació el 19 de enero de 1991 en Santa Mónica, California. Actualmente, su edad es de 30 años, a partir de 2021.

Familia

Nació en la familia del guitarrista Marc Sanders y la cantante Kathy Silbert. Su abuela Sonia era retratista en Universal Studios, mientras que su abuelo Harold era cantante de radio en vivo en la década de 1930. Entre sus otros parientes se encuentra su tía Vicki Silbert, cantante, y su tío abuelo Joseph Rosenthal, escultor y artista. Ella no tiene hermanos.

Carrera

Erin comenzó a actuar desde una edad temprana, y cuando tenía 13 años, fue elegida para su papel más famoso como Quinn Pensky en la serie de Nickelodeon "Zoey 101". Interpretó al genio científico local y compañera de cuarto de Zoey durante las cuatro temporadas del programa.

También es conocida por su interpretación de Camille Roberts en "Big Time Rush" y de Eden Baldwin en "The Young and the Restless". Sus otros papeles conocidos incluyen a Chris en "Melissa and Joey" y Traci Scott en "Guilty at 17".

Películas y programas de televisión de Erin Sanders

A lo largo de su larga y fructífera carrera, la actriz ha aparecido en múltiples películas y series de televisión. Algunas de las películas en las que ha aparecido incluyen: Model Minority (2012) Limelight (2017) The Call (2020) Además, ha interpretado muchos papeles en televisión:

